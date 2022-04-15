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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'na katılacak. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı test sürüşüne, Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı inceleme gezisi ile Anadolu Hisarı gezisine katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30/12.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlarla bir araya gelecek, Türk STK temsilcileriyle yapacağı toplantının ardından Uluslararası Demokratlar Derneğinin iftarına katılacak.

(Köln)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşba Belediyesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi"ne katılacak, Van Gölü'ndeki kıyı ve dip temizliğini inceleyecek.

- Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Özalp'ta iftar programına ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Van/14.00-20.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/14.00-18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hadim'de Belediye, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, Eyiste Viyadüğü şantiyesinde incelemede bulunarak basın toplantısı düzenleyecek.

- Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanları ile iftarda buluşacak.

(Konya/13.30-15.00/Antalya/19.38)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Edremit-Eceabat parkurunda yapılacak.

(Balıkesir/09.30)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi başlayacak.

- Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(Trabzon/Kayseri/20.30)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta başlayacak.

- Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor, Tuzlaspor-Gençlerbirliği, İstanbulspor-Bursaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/20.30)(Fotoğraflı)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar yarı final mücadelesinde, VakıfBank ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/17.30)(Fotoğraflı)

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