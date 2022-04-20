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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına, Huzurevi sakinleri ile iftar programına iştirak edecek.

(TBMM/11.00/19.38)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Parti'li eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.38)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar ve TOKİ şantiyesi çalışanları ile iftarda buluşacak.

(İzmir/19.59)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Sabancı Öğretmenevi'nde öğretmenlerle iftar programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.50)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Kırıkkale/19.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuşacak.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak.

(Venedik)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtımına katılacak.

- Kasapoğlu, Vali Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol imza töreni için bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak.

(Bologna/21.30)

3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final turunda Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 33. haftaya Manisa FK-Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor, MKE Ankaragücü-Altınordu, NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Erzurum/Ankara/16.00/İzmir/18.00)(Fotoğraflı)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8'li final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan NIS takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5'inci maçında Sırbistan'ı konuk edecek.

(Kastamonu/17.30)(Fotoğraflı)

7- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde sürecek.

(İstanbul)(Fotoğraflı)

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