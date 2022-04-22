Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası “Mahallede Maç Var” şampiyonluk maçlarının başlangıcına ve turnuvanın ödül törenine katılacak.

(TBMM/14.00/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay MOBSAN işçileri ile iftarda buluşacak.

(Hatay/19.21)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığınca düzenlenecek 22 Nisan Tekno Çocuk Festivali'ne katılacak.

(Adana/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaretinin ardından 100. Yıl Millet Bahçesi'nin temelini atacak, Şire Pazarı, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programında yer alacak.

(Malatya/13.30-19.16)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, E-İmza Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde incelemede bulunacak, iftara katılacak.

(Rize/11.15-19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaretinde basın açıklaması yapacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nda yer alacak, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşacak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.30-18.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM Genel Kurulunda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Taşhan Meydan ve yapımı süren projeleri inceleyecek, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifine ve Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı İstişare Toplantısı'na iştirak edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak, Anadolu Soruyor TV Programı ve gençlerle sahur programına katılacak.

(Bilecik/16.00-22.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığını ve Karaman OSB'yi ziyaret edecek, toplu açılış töreni ile tesis açılışlarında ve MÜSİAD Karaman İftar Programı'nda yer alacak.

(Karaman/12.00-19.35)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Eskişehir Gündüzler Barajı Su Tutma Programı'na katılacak ve tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Eskişehir/11.30-17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Ardahan Valiliğini, esnafı, MHP İl Başkanlığını ve AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret edecek, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftar programı ve gençlerle sahur programında yer alacak.

(Ardahan/16.30-20.00/Kars/23.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, martta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının resmi açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'nin katılımıyla yapılacak.

(Ankara/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(Rize/20.30)(Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Nesibe Aydın-Galatasaray, Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30)(Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabı başlayacak; Türk Hava Yolları-VakıfBank ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/20.30)(Fotoğraflı)

4- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul"da çeyrek final maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı)