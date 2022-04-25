Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iştirak edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gidecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/19.43) (Fotoğraflı - Görüntülü

EKONOMİ FİNANS

1- ​​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Dışişleri Bakanı Carlos Franca ile bir araya gelecek.

(Brasilia) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, beraberindeki heyetle AYM'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek, AYM hizmet binasında düzenlenecek "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması" sempozyumu ile "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü tamamlanacak.

(Çanakkale/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta, Beşiktaş-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta mücadelesi Tuzlaspor-Adanaspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.30/Samsun/20.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport, Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmelerinde ikinci maçlar yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabında VakıfBank-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet ikinci maçları oynanacak.

(İstanbul/15.00/20.30) (Fotoğraflı)