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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'te Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşecek, Travnik Kültür Merkezi'ndeki iftar programına katılacak.

(Saraybosna) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sürsürü, Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret edecek, Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı ile Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar programına katılacak.

(Elazığ/16.30-19.17) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bartın/17.00/17.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM'den

- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, AK Parti'nin yaşlıların sorunlarının tespit edilerek, gereken önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, istişare toplantısına katılacak, Kezer Mesire Alanı'nda gençlerle buluşacak ve iftar yapacak.

(Siirt/16.00-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Esenler Belediyesi Gençlik İftarları"na iştirak edecek.

(İstanbul/20.02) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katılacak.

(Ankara/13.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşecek, iki bakan ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- TÜİK, 2020 yılı taşıt kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile bir araya gelecek.

(Quito) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılacak.

(Almanya) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da Gümülcine Başkonsolosluğunu ve Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret edecek, Gümülcine Türk Gençler Birliğinde soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle görüşecek, iftara katılacak, köy halkıyla sohbet edip sahur yapacak.

(Gümülcine) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesi başlayacak; Manchester City ile Real Madrid ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Manchester/22.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve BOTAŞ-OGM Ormanspor ikinci maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Allpower Akü Cizre Belediyespor; 7'ncilik mücadelesinin ilk maçında ise Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

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