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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde, ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/16.30-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haluk Dursun Kütüphanesi'nde Gençlerle İftar programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. Bakan Kirişci, Bakanlıkça desteklenen Sera ve Damızlık Birliği Düve Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(Erzincan/13.30-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı ile esnafı ziyaret edecek, Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Karaismailoğlu, Bucak'ta, Belediye Başkanlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla iftar yemeğine iştirak edecek.

(Burdur/14.00-19.54)

4- TÜİK, mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm istatistikleri ile mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da resmi temaslarda bulunacak.

(Karakas)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası, Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Giresun/20.30)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin çeyrek final üçüncü ve son maçında OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşılaşacak.

(Ankara/16.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta; 7'ncilik mücadelesinin ikinci maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/14.00/Bursa/15.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Kulüpler Birliği Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, düzenlenecek basın toplantısıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00)

6- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev'in de katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.30)

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