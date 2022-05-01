Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar programına katılacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehitliği ziyaret edecek, Valiliğin bayramlaşma törenine iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/11.00/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılacak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenlenecek.
(İstanbul/09.00-13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor-Beşiktaş, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/Kayseri/16.00/İstanbul/İzmir/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Adanaspor-Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor, Eyüpspor-İstanbulspor, NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği, Manisa FK-Bursaspor, MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
(Adana/İstanbul/İzmir/Erzurum/Balıkesir/Denizli/Manisa/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 37'nci hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta maçları yapılacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ve Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/15.30/Yalova/20.30) (Fotoğraflı)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final mücadelesi Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın eşleşmesinde ilk maçla başlayacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
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