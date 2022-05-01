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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehitliği ziyaret edecek, Valiliğin bayramlaşma törenine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılacak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenlenecek.

(İstanbul/09.00-13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor-Beşiktaş, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Kayseri/16.00/İstanbul/İzmir/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Adanaspor-Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor, Eyüpspor-İstanbulspor, NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği, Manisa FK-Bursaspor, MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

(Adana/İstanbul/İzmir/Erzurum/Balıkesir/Denizli/Manisa/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 37'nci hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ve Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/15.30/Yalova/20.30) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final mücadelesi Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın eşleşmesinde ilk maçla başlayacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

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