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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İzmir/14.00-18.45)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15)

2- İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler ile Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri yapılacak.

(Londra)

3- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere'yi ziyaret edecek.

(Londra)

4- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Rangers-Leipzig ve Eintracht Frankfurt-West Ham United yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

(Glasgow/Frankfurt/22.00)(Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler Roma-Leicester City ve Olimpik Marsilya-Feyenoord yarı final rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

(Roma/Marsilya/22.00)(Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final etabının üçüncü maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 21. hafta maçları yapılacak.

***

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