Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.
(İzmir/ 14:00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediye Başkanlığını, esnafı, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/12.00-17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistikleri ile gelir ve yaşam koşulları araştırmasını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
(Hatay/Gaziantep/20.00)(Fotoğraflı)
2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.
(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/19.30/İstanbul/19.30/19.30)(Fotoğraflı)
3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00)(Fotoğraflı)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)
5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
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