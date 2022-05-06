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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/ 14:00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediye Başkanlığını, esnafı, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistikleri ile gelir ve yaşam koşulları araştırmasını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/Gaziantep/20.00)(Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/19.30/İstanbul/19.30/19.30)(Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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