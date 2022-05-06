Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/ 14:00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediye Başkanlığını, esnafı, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistikleri ile gelir ve yaşam koşulları araştırmasını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/Gaziantep/20.00)(Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/19.30/İstanbul/19.30/19.30)(Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)