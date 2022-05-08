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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Anneler Günü Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Spor Salonu'nda Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserini izleyecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını, Yörük ve Türkmen Kültür Sanat Şöleni Çadır Alanı'nı ziyaret edecek, Türk Dünyası Aksakallar Meclis Toplantısı ile Yörük ve Türkmen Kültür Sanat Programı'na katılacak, Kozan Yolu'nda esnafla bir araya gelecek.

(Adana/12.30-16.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth Forumu: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"na katılacak.

(Antalya/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın açılış töreni yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasına Altay-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın tüm maçları yapılacak. Ligde Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor, Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor-Adanaspor, Tuzlaspor-Eyüpspor, Kocaelispor-Altınordu maçları yapılacak.

(Denizli/Ankara/Balıkesir/Bolu/Bursa/İstanbul/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 22. ve son hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde final ve üçüncülük maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı ABD'deki Miami Grand Prix'si koşulacak.

(Miami/22.30) (Fotoğraflı)

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