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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Üniversitesi Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali ile "Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset" konulu gençlerle söyleşi programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Sakarya/11.30/14.00/15.15/16.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseliler Zirvesi Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜGVA İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen "Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları Çalıştayı"nın açılışına katılacak, "Sakarya Üniversitesi Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali"nin açılışını yapacak, üniversitede gezi ve incelemelerde bulunacak, öğrencilerle söyleşide bir araya gelecek.

(Sakarya/09.30-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Vakıflar Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda müsabakalar, elemelerle başlayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta, Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ve oyunculardan Bryant Dunston, kulüpte düzenlenecek medya gününde basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

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