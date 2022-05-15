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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Somali'nin yeni cumhurbaşkanı, vekillerin oylarıyla seçilecek.

(Mogadişu)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 37. haftaya Göztepe-Beşiktaş, Trabzonspor-Altay, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/16.00/İstanbul/16.00/19.00/19.00/Antalya/Giresun/Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sıkletlerde eleme müsabakaları sürecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçlarına devam edilecek. (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftası 4 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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