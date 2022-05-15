Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. (Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Berlin/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Somali'nin yeni cumhurbaşkanı, vekillerin oylarıyla seçilecek. (Mogadişu) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 37. haftaya Göztepe-Beşiktaş, Trabzonspor-Altay, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek. (İzmir/16.00/İstanbul/16.00/19.00/19.00/Antalya/Giresun/Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sıkletlerde eleme müsabakaları sürecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor ilk maçta karşı karşıya gelecek. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek. (Mersin/15.00) (Fotoğraflı) 5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçlarına devam edilecek. (Fotoğraflı) 6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftası 4 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)