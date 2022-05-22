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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank, Slovenya'da İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/19.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 38'inci haftanın VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir-Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor ve Adana Demirspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Hatay/Adana/19.00)(Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 26'ncı ve son hafta maçları yapılacak.

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçları başlayacak.

(Paris)(Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barcelona/16.00)(Fotoğraflı)

6- 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

(Çanakkale/07.00/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: Haber Kaynağı
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