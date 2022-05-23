Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Kocaeli/12.00/Ankara/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Adana Gençlik Şöleni programı dönüşü kaza sonucu vefat eden Sude Akkuş’un cenaze namazına katılacak.

(Kocaeli/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana Gençlik Şöleni Programı dönüşü kaza sonucu vefat eden Ömer Faruk Küçük'ün cenaze namazına iştirak edecek.

(Sakarya/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını, piyasa katılımcıları anketini, ayrıca mart ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

- TCMB mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı tarımsal girdi fiyat, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

4- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.

(Davos)(Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.

(Londra)(Fotoğraflı)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) Genel Kurula hitap edecek.

(Cenevre)(Fotoğraflı)

3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'i ziyaret edecek, ülkenin Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar ve Urumçi şehirlerinde temaslarda bulunacak.

(Pekin)(Fotoğraflı)

SPOR

1- TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlayacak; 3. Grup finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)(Fotoğraflı)

2- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo 1. tur maçları sürecek.

(Paris)(Fotoğraflı)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Slovenya'da Imoco Volley takımını yenerek şampiyon olan VakıfBank, yurda dönecek. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/13.00/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)