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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına iştirak edecek. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

- Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kılacak.

(İstanbul/13.06)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ile İstiklal Millet Kütüphanesi açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/11.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programına katılacak.

(Ankara/15.15)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek.

(Diyarbakır/10.00) 

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Van/11.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının hazırladığı Azerbaycan Düşünce Tarihi Kitabı'nın lansmanına katılacak, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiye ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşecek.

(Bakü/14.00/15.00/16.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afrika Günü 59. Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2022 yılı bitkisel üretim birinci tahminini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB nisanda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı yapacak.

- Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/16.30) 

2- TEKNOFEST Azerbaycan, ikinci gününde devam edecek.

(Bakü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacakları maçlara ilişkin basın toplantısı yapacak. Milliler, akşam saatlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/15.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) 

3- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na kumite takım elemeleri ve para karatede bronz madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Gaziantep) 

4- 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okçular Vakfı Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başlayacak.

(İstanbul) 

5- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

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