  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Füreya Koral Sergisi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılacak.

(Van/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yapacak, AKM Çocuk Sanat Merkezi'ni ziyaret edecek, "İstanbul'un Fethi" söyleşisine konuk olacak. Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nde "Kamera Arkası" sergisi, Çiçek Festivali, Galataport'ta Füreya Koral koleksiyon sergisi ile "Göbeklitepe Gerçekliğe Geri Dönüş" sergisinin açılışına katılacak Ersoy, AKM'de Glykeria konserini izleyecek.

(İstanbul/12.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesince Esenler Millet Bahçesi'nde düzenlenen Esenler Gençlik Günleri'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Liverpool ile Real Madrid, Fransa'da karşılaşacak.

(Paris/22.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maç öncesi hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Dörtlü Finali başlayacak; yarı finalde Beşiktaş ile Spor Toto, Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda bronz madalya mücadeleleri ve finaller başlayacak.

(Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix’sinin sıralama turları yapılacak.

(Monako/17.00) (Fotoğraflı)

9- Beşiktaş Kulübü 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:19
  • Türkiye yeni harekata hazırlanıyor! Rusya'dan destek mesajı28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:10
  • Türkiye'nin harekat hazırlığı ABD'yi panikletti: Dikkat çeken 'Suriye' hamlesi!28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:06
  • İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu daha katletti!28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:03
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00
  • Teksas'taki saldırı ile ilgili skandal gibi itiraf: Müdahalede geç kalmışlar28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00
  • Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü27 Mayıs 2022 Cuma 20:43
  • Bahçeli: Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin 57'nci Alayı olmaya hazırdır27 Mayıs 2022 Cuma 20:41
  • Bakan Dönmez: Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık27 Mayıs 2022 Cuma 19:40
  • AK Parti'li Ünal: Dezenformasyonu, 'kamu barışını tehdit eden suçlar' kapsamına aldık27 Mayıs 2022 Cuma 17:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti