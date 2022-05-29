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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da iştirak edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıklayacak.

(Van/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- TEKNOFEST Azerbaycan 4. günün ardından sona erecek.

(Bakü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası Finalleri'ni takip edecek.

(İstanbul/12.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesi, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile TECO Karacabey Belediyespor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş-Eskişehir Ormanspor, finalde ise Spor Toto-Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/16.00/20.30) (Fotoğraflı)

6- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, bronz madalya mücadeleleri ve finallerle tamamlanacak.

(Gaziantep) (Fotoğraflı)

7- 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde sona erecek.

(İstanbul/10.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monako/16.00) (Fotoğraflı)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda İtalya'da düzenlenen sezonun 8. yarışı yapılacak.

(Mugello/15.00)

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