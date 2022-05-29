Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da iştirak edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıklayacak.

(Van/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- TEKNOFEST Azerbaycan 4. günün ardından sona erecek.

(Bakü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası Finalleri'ni takip edecek.

(İstanbul/12.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesi, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile TECO Karacabey Belediyespor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş-Eskişehir Ormanspor, finalde ise Spor Toto-Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/16.00/20.30) (Fotoğraflı)

6- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, bronz madalya mücadeleleri ve finallerle tamamlanacak.

(Gaziantep) (Fotoğraflı)

7- 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde sona erecek.

(İstanbul/10.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monako/16.00) (Fotoğraflı)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda İtalya'da düzenlenen sezonun 8. yarışı yapılacak.

(Mugello/15.00)