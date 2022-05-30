  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3689
  • Euro 17.6067
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Sayıştayın kuruluş yıl dönümü programına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelcileri Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ana Salon'da, İspanyol sanatçı Buika'nın konserini izleyecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:42
  • MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453 mesajı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:41
  • Türkiye'den 'Siper Füzesi' atağı! 'Vermezseniz vermeyin daha iyisini yaparız'30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:40
  • SMO'dan Türkiye'nin harekatına katılma kararı! Bir açıklama da YPG'den30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39
  • Putin'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:38
  • MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:26
  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:25
  • İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:24
  • Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor29 Mayıs 2022 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti