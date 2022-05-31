Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katılacak. Şentop, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Yozgat/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları incelenecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/14.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan İş Forumu akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'ndaki Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Galeri Z Sanat Galerisi'ndeki Kale'de Sanat Resim Sergisi'ni, Güneş Sanat Galerisi'ndeki Circle of The Loop Dijital Enstalasyon'u ziyaret edecek, CSO Ada Ankara'da El Sistema's Fusion Ensemble Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/12.00/13.00/16.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi Ankara'da başlayacak. İlk maçta Tayland ile Bulgaristan karşılaşacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında galibiyet arayacak.

(Ankara/15.30/18.30) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Paris) (Fotoğraflı)