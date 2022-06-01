Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.15/16.30/17.30/18.30/19.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ile Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov'u ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile "Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

- Özer, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri ile Sincan'da İlhami TÜTEK AR-GE Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM'den

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/10.30/14.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılacak.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Süt Günü" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

- ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da temaslarda bulunacak.

(Hatay) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(Trabzon/12.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde, A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

(Viana Do Castelo/23.00) (Fotoğraflı)

4- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta mücadelesi sürecek; Belçika-Sırbistan ve Çin-Hollanda karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.30/18.30) (Fotoğraflı)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Teniste, yılın ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Paris) (Fotoğraflı)