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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile Başkent Bakü'deki INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne iştirak edecek.

(Azerbaycan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, çiftçi kadınlar ile bölge toplantısında buluşacak, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, "Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması"na katılacak.

(Konya/09.00/10.30/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'nı izleyecek.

(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de düzenlenecek Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

- Bakan Özer, MEB Şura Salonu'ndaki Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz Türkü Şöleni Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezi ile Yeşilova ve Bucak ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur Belediye Başkanlığını ve Kocaaliler Belde Belediyesini ziyaret edecek.

(Burdur/10.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılacak.

(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolu ve Denizli çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Denizli/10.30/12.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, 2021 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'daki temaslarına devam edecek.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Salih Ayhan'ın da yer aldığı Şanlıurfa heyetiyle, kente yapılacak yatırımların protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, dördüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi sürecek; Tayland-Sırbistan, Bulgaristan-Hollanda ve Belçika-İtalya karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste yılın ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde yarı final maçları başlayacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

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