Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile Başkent Bakü'deki INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne iştirak edecek.

(Azerbaycan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, çiftçi kadınlar ile bölge toplantısında buluşacak, Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, "Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması"na katılacak.

(Konya/09.00/10.30/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'nı izleyecek.

(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de düzenlenecek Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

- Bakan Özer, MEB Şura Salonu'ndaki Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz Türkü Şöleni Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezi ile Yeşilova ve Bucak ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur Belediye Başkanlığını ve Kocaaliler Belde Belediyesini ziyaret edecek.

(Burdur/10.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılacak.

(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolu ve Denizli çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Denizli/10.30/12.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, 2021 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'daki temaslarına devam edecek.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Salih Ayhan'ın da yer aldığı Şanlıurfa heyetiyle, kente yapılacak yatırımların protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, dördüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi sürecek; Tayland-Sırbistan, Bulgaristan-Hollanda ve Belçika-İtalya karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste yılın ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde yarı final maçları başlayacak.

(Paris) (Fotoğraflı)