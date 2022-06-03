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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Çankırı/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Bilim Festivali, Astronomi Kütüphanesi ve 41 tesisin toplu açılış törenlerine katılacak.

(Aksaray/11.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramankazan'da belediye başkanlığını, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TCMB, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İzmit Fevziye Camisi'nde hutbe okuyup cuma namazını kıldıracak, Uluslararası Kurban Sempozyumu'na katılacak.

(Kocaeli/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin tanıtım toplantısına ve Galataport İstanbul'da "Multikültürel Gastronomi Festivali"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da Faroe Adaları ile yapacakları maça ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/14.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve bir milli futbolcu, Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar C Ligi maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; konuk takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Portekizli Jorge Jesus için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesine devam edilecek; Sırbistan-Bulgaristan ve Hollanda-İtalya maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyondaki ikinci maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler yarı final maçları yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

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