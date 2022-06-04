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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Forum "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" Toplantısının açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölkent Hafızlık Kur'an Kursu açılışı ile Gölcük Hicret Kur'an Kursu İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/12.30). (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Faroe Adaları'nı konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

2- Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi sürecek; Tayland-Belçika, Çin-İtalya maçlarının ardından günün son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında mücadele verecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ve Galatasaray Nef, 5'inci ve son maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Coco Gauff karşılaşacak.

(Paris/16.00)

5- Fenerbahçe Kulübü 2021 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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