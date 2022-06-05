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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret edecek, Beykoz Sahili 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtılacağı programa iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti'nin Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, ikinci gün çalışmalarının ardından sona erecek.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Anayasa değişikliği için referandum düzenlenecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i konuk edecek.

(Trabzon/16.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi tamamlanacak; Sırbistan-Hollanda ve Tayland-Çin maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

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