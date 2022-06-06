Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Çevre ve Çocuk Akademisi ve Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB'da düzenlenecek Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi ile Yeni Destekler ve Portal Tanıtımı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'na katılacak, temaslarda bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı’na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

(Vilnius/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas ve bir futbolcu LFF Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Litvanya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(Vilnius/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nın basın toplantısı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla Beykoz'da bir restoran da yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)