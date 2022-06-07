Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi kabul edecek, "1 Şiir 1 Hayat: Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi'ne katılacak.

(TBMM/15.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile görüşecek.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Perre Uygulama Oteli ile Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu açılışlarına katılacak.

(Adıyaman/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- MHP'nin grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda 6. Yargı Paketi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları incelenecek.

(TBMM/10.45/15.00/15.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kütüphane istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşecek.

(Ankara/13.45/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünde Türk dizileri ve Türkçe konulu saha araştırmasının sonuçlarının açıklanacağı "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" programı ile Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla düzenlenen Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/21.45) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi başlayacak; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabı kadınlarda eleme mücadeleleriyle başlayacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- 5. Etnospor Kültür Festivalinin basın toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)