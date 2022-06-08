Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Maduro onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/17.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına ve Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katılacak.

(Kars/09.45-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmara Grubu Vakfınca düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

- Adalet Komisyonunda 6. Yargı Paketi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğü hesapları incelenecek.

(TBMM/10.30/14.00/11.00/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenecek "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Balkanlar Diyaloğu" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak törenine katılacak.

(Edirne/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı kapanış programına katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ostim Teknik Üniversitesi Genç Ofis" açılışına katılacak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve kampüsü ile Eskişehirspor Kulübünü ziyaret edecek.

(Ankara/13.00/Eskişehir/16.15/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabında erkeklerde eleme, kadınlarda yarı final mücadelesi yapılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı)