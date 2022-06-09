Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyecek, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/11.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret edecek, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Ordu/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Konya Tanıtım Günü etkinliğine ve bu kapsamda düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/17.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Sakarya/14.00/15.15/16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- Adalet Komisyonunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği (Europex) 20'nci yıl buluşmasına katılacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilik ziyaretinde bulunacak, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni ile Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.30/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Tarım Zirvesi'ne çevrim içi katılacak, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamoud'un resmi göreve başlama töreni ile devlet yemeğinde hazır bulunacak, Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Somali) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak Türksat 5B uydusu ile ilgili basın açıklaması yapacak, Hak-iş Konfederasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'ta "Gerçekliğe Dönüş Göbeklitepe Sergisi"ni ziyaret edecek ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ve Anna Prohaska konserini izleyecek.

(İstanbul/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığında Elektrik Üretim A.Ş ile iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Etnospor Kültür Festivali Açılışı ile Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Diyarbakır/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, ikinci maçta Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına kadınlar ve erkeklerde yapılacak mücadelelerle devam edilecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Lüksemburg/18.00) (Fotoğraflı)