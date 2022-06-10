Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı ile Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

- Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu ile Şehit Mustafa Cambaz'ı Anma ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, 9. Science Expo Bilim Festivali'nin açılışına, BUSKOOP-Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Lansmanı'na ve Vatan Gençlik Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Bursa/10.30/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ziyaretinde bulunacak, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet töreni ve Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı'na iştirak edecek, Diyarbakır Anneleri ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektör temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Diyarbakır/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, dış ticaret endekslerini ve inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunacak.

(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Hz. Ali Camisi'nde hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak, Hz. Ali Camisi, Hz. Ali Gençlik Merkezi, Hz. Fatma Gençlik Merkezi ve Ehlibeyt 4-6 Yaş Kur'an Kursu toplu açılış törenine, hafızlık icazet merasimine, Pertek Müftülüğü hizmet binası ve Pertek Yatılı Kur'an Kursu temel atma törenine katılacak.

(Tunceli/11.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı açılışı ile Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'na katılacak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini, Dumlupınar Üniversitesini ve valiliği ziyaret edecek.

(Kütahya/09.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "30Altı İklim Zirvesi" Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda sürecek.

(İstanbul/10.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milli takım son çalışmasını Lüksemburg Stadı'nda yapacak.

(Lüksemburg/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına, erkeklerde yarı final mücadeleleriyle devam edilecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı)

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisi başlayacak; Samsunspor, ilk maçta Beysu Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.

(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)