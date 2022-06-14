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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Ticaret alanındaki düzenlemeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Grand Mercure Otel'de Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekimine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle Danıştayda açılan davanın duruşmasına katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Basın Kanunu ile sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları incelenecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/15.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak "İnovasyon ve Yerli Üretim ile Kobilerin Gücü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun hizmete alım törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri istatistiklerini, 2021 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumuna katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve son maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Vejle/19.00)

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