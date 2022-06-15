Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışını yapacak, TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programına iştirak edecek.

(TBMM/11.00/Ankara/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harikalar Diyarı Turkuaz Gösteri Salonu'nda kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Ankara 10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsviçre'de, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin" Türkiye raporunun değerlendirildiği kapanış oturumuna katılacak.

(Cenevre)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NATO Parlamenter Asamblesi Politik Komite ve Orta Doğu Komitesi heyeti onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki çalışma yemeğine katılacak, muhataplarıyla çeşitli görüşmeler yapacak.

(Brüksel)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.30/16.00/17.30)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/11.00)

6- TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonu; İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, Karadeniz Bakır İşletmesi, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin hesaplarını incelemek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/14.00/14.30/15.30/16.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında "TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" tanıtım programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini ve nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümüne ithaf edilen "Azerbaycan-Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya'da barış ve istikrar" başlıklı uluslararası konferansa katılacak.

(Şuşa/09.00)

3- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu tanıtım programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekilecek; Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

(Nyon/13.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlenecek.

(Nyon/14.00)