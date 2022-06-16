Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun kamuoyuna duyurulması programına katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenecek Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Macera ve Doğa Parkı Vialand Parkur Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Makine Federasyonu tarafından Fairmont Quasar Hotel İstanbul'da düzenlenecek "Makine Zirvesi 2022" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Wyndham Levent İstanbul Otel'de gerçekleştirilecek "D-8 Yatırım Forumu"na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, konut fiyat endeksini, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Ivica Dacic tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2. Prespa Diyalog Forumu'nun resmi açılış oturumunda konuşacak.

(Belgrad/Ohri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "MIPAA+20" Raporu'nun ve BM AEK Bölgesi'nde Yaşlanmaya İlişkin Madrid Uluslararası Eylem Planı’nın Uygulanmasına İlişkin BM AEK Sentez Raporu’nun lansmanına katılacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol ile Samsunspor, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)