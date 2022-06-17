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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediyesi Karne Şenliği ile Şehir ve Çocuk Youtube Kanalı Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/11.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı'nda Birinci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat Tırını Uğurlama Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz Belediyesince düzenlenen Polonezköy Kiraz Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salihli, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Manisa/10.45-15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Adana İş Dünyası Buluşması etkinliğine iştirak edecek.

(Adana/10.30/11.15/13.30/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos ve Çatalağzı Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ereğli-Devrek yolunu inceleyecek.

(Zonguldak/10.15/11.30/14.30/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme yapacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüşecek, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edecek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

(Zagreb/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, inşası süren Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemede bulunacak, DETUR Global Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30/11.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının yedinci yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Yeşilyalı Kur'an Kursu icazet törenine katılacak, Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hacı Hafız Yılmaz Kur'an kursunun açılışını yapacak.

(Trabzon/10.00/Rize 12.24/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası müsabakaları, Antalya'nın ev sahipliğinde başlayacak. Organizasyon 22 Haziran'a kadar devam edecek.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 16'ncısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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