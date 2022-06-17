Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediyesi Karne Şenliği ile Şehir ve Çocuk Youtube Kanalı Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/11.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı'nda Birinci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat Tırını Uğurlama Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz Belediyesince düzenlenen Polonezköy Kiraz Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salihli, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Manisa/10.45-15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Adana İş Dünyası Buluşması etkinliğine iştirak edecek.

(Adana/10.30/11.15/13.30/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos ve Çatalağzı Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ereğli-Devrek yolunu inceleyecek.

(Zonguldak/10.15/11.30/14.30/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme yapacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüşecek, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edecek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

(Zagreb/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, inşası süren Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemede bulunacak, DETUR Global Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30/11.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının yedinci yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Yeşilyalı Kur'an Kursu icazet törenine katılacak, Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hacı Hafız Yılmaz Kur'an kursunun açılışını yapacak.

(Trabzon/10.00/Rize 12.24/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası müsabakaları, Antalya'nın ev sahipliğinde başlayacak. Organizasyon 22 Haziran'a kadar devam edecek.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 16'ncısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)