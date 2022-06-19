Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15/15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın düzenleyeceği Babalar Günü programına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Priştine) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapılacak.
(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya ile karşılaşacak.
(Varazdin/21.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'daki 2. hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçını Güney Kore ile yapacak.
(Brasilia/22.00)
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