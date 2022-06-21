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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşecek, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda kapanış konuşması yapacak.

(İstanbul/11.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü e-Genel Kurul, e-Yönetim Kurulu Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" ile "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza törenlerine ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 350 bin kitap dağıtım törenine katılacak.

(Gaziantep/14.00/14.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- KİT Komisyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin hesapları görüşülecek.

(14.30/16.00/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu yapılacak; Birlik, yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'na devam edilecek.

(Antalya) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, yöneticilerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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