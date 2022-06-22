1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekstil Park'ta Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.
(Aydın/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motorlu kuryelerle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Milli Savunma Komisyonunda bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi ele alınacak.
- KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşülecek.
(TBMM/10.30/14.00/15.30/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.
(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı)
2- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erecek.
(Antalya) (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı yapılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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