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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya gelecek, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik, Adalet Sarayı ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak ve Ağrı Barosunu ziyaret edecek.

(Ağrı/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ünye OSB ve Fatsa OSB'de incelemelerde bulunacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Balmer Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezini ve Çikolata Park'ı ziyaret edecek, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni ile Çamsan Ordu MDF3 Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ordu/11.15-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı'nda inceleme ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Yeni Karaköy Camisi ve Meydan Camisi'nde hafızlık icazet merasimlerine katılacak.

(Manisa/09.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

(Oran/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali'nde kadınlarda ve erkeklerde final mücadeleleri yapılacak.

(Ankara/08.45/14.45) (Fotoğraflı)

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