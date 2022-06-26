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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.

(Çankırı/11.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

(Konya/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camisi'nin temel atma törenine katılacak.

(Denizli/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'de çeşitli branşlarda müsabakalarla sürecek.

- 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'la karşılaşacak.

- Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

- Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşılaşacak.

(Oran/22.00/23.00/20.00)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara/08.30) (Fotoğraflı)

3- At yarışlarında 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı)

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