YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.
(Çankırı/11.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.
(Konya/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camisi'nin temel atma törenine katılacak.
(Denizli/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'de çeşitli branşlarda müsabakalarla sürecek.
- 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'la karşılaşacak.
- Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
- Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşılaşacak.
(Oran/22.00/23.00/20.00)
2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.
(Ankara/08.30) (Fotoğraflı)
3- At yarışlarında 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı)
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