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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

- Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'na katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grannos Hotel'de Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformunca 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İçkale Otel'de düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarının hesapları ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053-Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılacak ve Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret ederek selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kocaeli/10.00/Düzce/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıklayacak.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Fransa’da öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile bir araya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Zirvesi, düzenlenecek son oturum ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından sona erecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla usta oyuncu Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/10.30/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenecek "2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez binada gerçekleştirilecek 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/23.00) (Fotoğraflı)

4- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum'da sürecek.

(Muğla) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesi 2. tur maçlarıyla devam edecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

6- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, serinin 3'üncü ve son maçında karşılaşacak; 2021-2022 sezonunun şampiyonu belli olacak.

(Yalova/13.00) (Fotoğraflı)

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