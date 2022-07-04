Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile görüşecek, Türk Tarım Forumu'na, Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na ve toplantının tebliği imza törenine katılacak, Kırgızistan Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Askarbek Canıbekov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya gelecek.

(Taşkent)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelecek, Yenişehir yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek.

(Bilecik/11.00-15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nı izleyecek.

(Oran/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 4. tur mücadelesi tamamlanacak.

(Londra)