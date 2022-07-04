  • BIST 2.465,84
  • Altın 977.381
  • Dolar 16.7934
  • Euro 17.5339
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00) 

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile görüşecek, Türk Tarım Forumu'na, Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na ve toplantının tebliği imza törenine katılacak, Kırgızistan Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Askarbek Canıbekov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya gelecek.

(Taşkent)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelecek, Yenişehir yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek.

(Bilecik/11.00-15.00) 

3- Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nı izleyecek.

(Oran/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00) 

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 4. tur mücadelesi tamamlanacak.

(Londra)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:36
  • İçişleri Bakanı Soylu: Batı Karadeniz'deki selin maliyeti 4,2 milyar04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
  • Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
  • Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:33
  • Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:33
  • Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:32
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:32
  • İstanbul'da "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anıldı04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:31
  • Karabük selin izlerini silmeye çalışıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30
  • Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti