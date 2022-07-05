Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Hükümetlerarası Zirve Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/13.35/15.00/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Mekke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

(Graz/19.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)