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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00/12.15/13.15/14.15/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA Ankara tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni ziyaret edecek.

(Mersin/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"na ve INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Dünya Nüfus Günü haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle sona erecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

(Kufstein) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

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