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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.

(Ankara/12.30/12.45/13.45/14.30/15.15) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katılacak.

(TBMM/12.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme ziyaretleri" kapsamında 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara ve ailesini evinde ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı Endonezya'da, MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısına da başkanlık edecek.

(Bali) 

SPOR

1- TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürleri Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/12.00/14.30) 

2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.

(Kufstein/10.30) 

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu eleme turları ve normal sezon kuraları İsviçre'de çekilecek; TOFAŞ'ın elemedeki, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin gruplardaki rakipleri belli olacak.

(Mies/12.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

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