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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.

(Trabzon/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

(Srebrenitsa)

2- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

SPOR

1- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor da Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kufstein/Kranj)

2- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.

(Kufstein/14.30)

3- Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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