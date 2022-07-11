YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.
(Trabzon/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak.
(Srebrenitsa)
2- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
SPOR
1- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor da Slovenya'da sürdürüyor.
(Graz/Kufstein/Kranj)
2- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.
(Kufstein/14.30)
3- Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00)
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