1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim Merkezinin açılışına katılacak, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası açılış seremonisine iştirak edecek.
(Yozgat/12.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.
(Bilecik/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak.
- Sırbistan ile Brezilya ve Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.
(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.
(Hartberg/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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