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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın cenaze törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sanayi Odasında düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ile Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

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