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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak. Heyet, toplantının ardından Baykar Milli S/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/15.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.

(Fuzuli/Şuşa) 

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.45) 

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/12.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/11.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.30) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme havuzu açılışı yapacak ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyü açılışıyla, etkinlik tanıtım programlarına katılacak.

(Konya/11.00/15.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında; Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı, Arabam.com Konyaspor ise Belarus'un BATE Borisov takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Konya/22.00) 

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

4- Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de sürecek.

(Oregon) 

5- 2022 Fransa Bisiklet Turu'na Lourdes-Hautacam arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

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