Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilecek tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/16.30/14.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Kırklareli/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliğe ziyarette bulunacak, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış töreni ve AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kars/10.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı ve Tatvan Van Gölü sahilini ziyaret edecek, Bitlis Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, İlbank İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi, Beşminare Mahallesi Konutları Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bitlis/11.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde esnafa ziyarette bulunacak.

(Samsun/11.30/13.20/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza Töreni'ne katılacak, Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nı gezecek, Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Erzurum/10.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi hane halkı yurt içi turizm ile 2021 yılı uluslararası göç istatistiklerini ve mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB haziranda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yeni sergilerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Güney Kore'nin ev sahipliğinde, 28-31 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası karşılaşmaları öncesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetinin katılımıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda medya günü düzenlenecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)