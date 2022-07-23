1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Kayseri/17.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/Bursa/18.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezinin açılışına ve partisinin Burdur İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Burdur/16.00/17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenleri'ne iştirak edecek.
(Erzurum/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Kayseri/17.00)
SPOR
1- Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da İngiliz ekip Wolverhampton Anderers ile karşı karşıya gelecek.
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